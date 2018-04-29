"Динамо" обыграло "Ворсклу" и сократило отставание от "Шахтера"

Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра на стадионе им. Бутовского в Полтаве завершилась со счетом 0:1.

Встреча началась с атак гостей, которые на высоких скоростях раз за разом накатывали атаки на ворота Шуста. Полтавчане построили свою игру на контрнападении, стараясь сбивать темп именитого соперника.

Ближе к концу тайма игра пошла на встречных курсах, а в некоторых моментах футболисты из Полтавы и вовсе доминировали на поле. Несмотря на динамичную игру, голевой остроты ни одна ни вторая команда создать не смогли.

После перерыва команды поменялись ролями. Теперь подопечные Василия Сачко давили "динамовцев", заставляя их периодически серьезно напрягаться в защите.

Развязка наступила на 63-й минуте, когда сработала замена от Хацкевича. Мбокани, тремя минутами раньше заменив Буяльского, откликнулся на пас Кендзеры с фланга, и точным ударом головой забил победный гол.

После этого киевляне, спокойно сыграв в защите, уверенно довели игру до победы, не дав хозяевам ни единого шанса.

На последних секундах "Ворскла" устроила небольшой штурм, но результата это не принесло.

"Динамо" набирает 66 очков и сокращает разрыв от лидирующего донецкого "Шахтера" до трех пунктов.

"Ворскла" – "Динамо" - 0:1

Гол: 0:1 – 63 Мбокани.

Ворскла – Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Чеснаков, Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Васин (Сапай, 46), Коломоец, Кулач (Сергийчук, 67).

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков, Вербич, Гармаш, Шепелев (Шапаренко, 55), Буяльский (Мбокани, 60), Беседин.

Предупреждения: Пиварич (4), Чеснаков (32), Даллку (60), Чижов (77).

Напомним, что ранее в рамках 29-го тура донецкий "Шахтер" легко обыграл ФК "Мариуполь".