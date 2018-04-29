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"Динамо" обыграло "Ворсклу" и сократило отставание от "Шахтера"

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Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра на стадионе им. Бутовского в Полтаве завершилась со счетом 0:1.

Встреча началась с атак гостей, которые на высоких скоростях раз за разом накатывали атаки на ворота Шуста. Полтавчане построили свою игру на контрнападении, стараясь сбивать темп именитого соперника.

Ближе к концу тайма игра пошла на встречных курсах, а в некоторых моментах футболисты из Полтавы и вовсе доминировали на поле. Несмотря на динамичную игру, голевой остроты ни одна ни вторая команда создать не смогли.

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После перерыва команды поменялись ролями. Теперь подопечные Василия Сачко давили "динамовцев", заставляя их периодически серьезно напрягаться в защите.

Развязка наступила на 63-й минуте, когда сработала замена от Хацкевича. Мбокани, тремя минутами раньше заменив Буяльского, откликнулся на пас Кендзеры с фланга, и точным ударом головой забил победный гол.

После этого киевляне, спокойно сыграв в защите, уверенно довели игру до победы, не дав хозяевам ни единого шанса.

На последних секундах "Ворскла" устроила небольшой штурм, но результата это не принесло.

"Динамо" набирает 66 очков и сокращает разрыв от лидирующего донецкого "Шахтера" до трех пунктов.

"Ворскла" – "Динамо" - 0:1
Гол: 0:1 – 63 Мбокани.
Ворскла – Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Чеснаков, Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Васин (Сапай, 46), Коломоец, Кулач (Сергийчук, 67).
Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков, Вербич, Гармаш, Шепелев (Шапаренко, 55), Буяльский (Мбокани, 60), Беседин.
Предупреждения: Пиварич (4), Чеснаков (32), Даллку (60), Чижов (77).

Напомним, что ранее в рамках 29-го тура донецкий "Шахтер" легко обыграл ФК "Мариуполь".

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаПолтава
Объекты
ФК Динамо КиевФК Ворскла
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