"Динамо" обыграло лидера УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло лидера турнирной таблицы - ФК "Александрию". Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

В первом тайме абсолютной инициативой владели подопечные Хацкевича, которые раз за разом создавали натиск на ворота Панькива.

Организованная и качественная оборона гостей выдерживала до 68-й минуты, когда шикарный гол забил Цыганков. Капитан киевлян "выстрелом" из-за пределов штрафной попал четко в девятку.

Ближе к концовке матча "Александрия" попыталась перевести игру на половину поля соперника, но "Динамо" продемонстрировало хорошую физическую готовность, моментально прессингуя александрийцев.

Динамо – Александрия 1:0



Гол: 1:0 – 67 Цыганков.

Динамо – Бойко, Кадар, Шабанов, Пиварич, Кендзера, Андриевский (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльский, Вербич, Морозюк (Цыганков, 46), Беседин.

Александрия – Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Довгий (Ковалец, 65), Банада, Полярус (Пономарь, 54), Задерака (Шастал, 79), Ситало.

Предупреждения: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62), Пиварич (85).

Отметим, что ранее свою победу в 5-м туре добыл донецкий "Шахтер". Горняки в гостях были сильнее ФК "Львов" - 2:0.