'Динамо' обыграло 'Гент' в плей-офф ЛЧ: спортивные итоги 23 сентября

Киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, а донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Рухом" в Премьер-лиге.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 сентября.

Кроме того, в Эстонии футболиста заменили спустя 13 секунд после начала матча. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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