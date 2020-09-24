"Динамо" обыграло "Гент" в плей-офф ЛЧ: спортивные итоги 23 сентября
Киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, а донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Рухом" в Премьер-лиге.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 сентября.
Кроме того, в Эстонии футболиста заменили спустя 13 секунд после начала матча. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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