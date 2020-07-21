"Динамо" объявило об уходе Михайличенко: спортивные итоги 20 июля
Киевское "Динамо" объявило об отставке тренерского штаба Алексея Михайличенко, а в сети показали новые фото "Донбасс-Арены".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 20 июля.
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