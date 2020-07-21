'Динамо' объявило об уходе Михайличенко: спортивные итоги 20 июля

Киевское "Динамо" объявило об отставке тренерского штаба Алексея Михайличенко, а в сети показали новые фото "Донбасс-Арены".

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Кроме того, стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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