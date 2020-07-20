"Динамо" объявило об отставке Михайличенко

Руководство киевского "Динамо" отправило в отставку наставника команды Алексея Михайличенко и его помощников Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

Как сообщается на официальном сайте клуба, причиной увольнения стал низкий уровень игры "Динамо", отсутствие прогресса и достойного выступления в еврокубках. Имя специалиста, который будет готовить команду к новому сезону, будет объявлено позже.

Напомним, что Михайличенко занял пост главного тренера киевлян в августе 2019 года, сменив Александра Хацкевича, который не сумел пройти "Брюгге" и вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам сезона 2019/20 "Динамо" заняло второе место в украинской Премьер-лиге, выиграло Кубок Украины и вылетело из Лиги Европы на групповом этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевлян Игорь Суркис признался, что пока не видит, каким образом его команда сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21.