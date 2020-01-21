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21 января • обновлено в 20:42
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"Динамо" попало в неприятную ситуацию и пожаловалось в ФИФА: что случилось

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Киевское "Динамо" подало иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) на бразильский "Сан-Паулу" из-за долгов по трансферу Че Че, сообщает UOL Esporte.

Че Че

Че Че

ФК Динамо

"Сан-Паулу" купил Че Че за 5 млн евро в конце марта 2019 года, решив выплачивать сумму частями, однако просрочил платеж.

После того, как все попытки "Динамо" связаться с бразильским клубом оказались безуспешными, руководство вице-чемпионов Украины приняло решение обратиться с жалобой в ФИФА. Международная федерация должна изучить все документы по трансферу и вынести вердикт.

По утверждению бразильских СМИ, "Сан-Паулу" обязан будет выплатить штраф и проценты. Самый худший вариант - на клуб наложат трансферный бан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за переход Че Че "Динамо" хотело выручить 20 миллионов реалов (5,2 миллиона евро). В такую сумму обошелся киевлянам переход Че Че из "Палмейраса" позапрошлым летом.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
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