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"Динамо" оформило исторический трансфер

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Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 27-летним уругвайским форвардом Карлосом де Пеной, который стал первым представителем своей страны в столичном клубе.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", футболист оформил соглашение, будучи в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019 с опцией продления.

В "Динамо" Карлос, который способен сыграть и на фланге, будет выступать под 14-м номером.

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Карлос де Пена

Карлос де Пена

ФК "Динамо" Киев

Карлос де Пена является воспитанником футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". Он также выступал за английский "Миддлсбро" и испанский "Овьедо".

В минувшем году де Пена вернулся в "Насьональ", а по окончании сезона в уругвайском футболе расторг контракт с клубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский легионер "Динамо" Сидклей рассказал о жизни в Украине.

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Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
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