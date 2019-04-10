"Динамо" оформило исторический трансфер

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 27-летним уругвайским форвардом Карлосом де Пеной, который стал первым представителем своей страны в столичном клубе.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", футболист оформил соглашение, будучи в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019 с опцией продления.

В "Динамо" Карлос, который способен сыграть и на фланге, будет выступать под 14-м номером.

Карлос де Пена ФК "Динамо" Киев

Карлос де Пена является воспитанником футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". Он также выступал за английский "Миддлсбро" и испанский "Овьедо".

В минувшем году де Пена вернулся в "Насьональ", а по окончании сезона в уругвайском футболе расторг контракт с клубом.

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