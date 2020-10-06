"Динамо" не успело подписать бразильского нападающего – СМИ

Киевское "Динамо" не успело вовремя оформить трансфер нападающего "Фламенго" Линкольна.

Как сообщает издание Globo, украинский клуб был готов заплатить 4,5 миллиона евро за 80% прав на футболиста. Бразильская команда хотела получить 10 млн евро за своего игрока, однако предложение "Динамо" их также заинтересовало.

Стороны были оптимистично настроены на совершение сделки, но переговоры были свернуты из-за проблем с логистикой. Из-за отсутствия коммерческих рейсов между Рио-де-Жанейро и Киевом Линкольн не смог бы попасть в столицу Украины во вторник, 6 октября. Отмечается, что ранее "Фламенго" отклонил пять предложений о трансфере своего нападающего в нынешнее окно переходов. На игрока претендовали французские "Труа" и "Нант", испанская "Альмерия", бельгийский "Мускрон" и кипрский "Пафос".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый экс-футболист сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины.