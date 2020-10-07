"Динамо" не успело подписать бразильского нападающего из-за правила УПЛ, – журналист

Михаил Морозов Футбол 14:54, 7.10.2020 Обновлено: 14:55, 7.10.2020

Бразильский журналист Каэ Мота заявил, что киевское "Динамо" не успело оформить трансфер бразильского нападающего "Фламенго" Линкольна, поскольку УПЛ запрещает дистанционно регистрировать новичков.

На своей странице в Twitter он напомнил, что в каждой футбольной федерации действуют свои правила, и рассказал, что украинская Премьер-лига не принимает электронную версию документов с подписью игрока.

"Динамо" было готово заплатить за 80% прав на Линкольна около 4,5 млн евро. Это предложение устроило "Фламенго", а с нападающим уже были обсуждены условия личного контракта, однако оказалось, что игрок не успеет прибыть в Киев до закрытия трансферного окна.

"Динамо" не смогло подписать Линкольна из-за правил УПЛ
Twitter Каэ Моты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" официально объявило о подписании трех футболистов.

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