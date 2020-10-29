"Динамо" не сможет сыграть в Барселоне матч Лиги чемпионов – СМИ

Максим Иншаков Футбол 22:20, 29.10.2020 Обновлено: 22:33, 29.10.2020

С вечера 29 октября границы Каталонии будут закрыты, информирует "Интерфакс" со ссылкой на председателя правительства испанского автономного сообщества Пера Арагонеса.

Это означает, что на данный момент киевское "Динамо" не имеет возможности сыграть в Барселоне матч 3-го тура Лиги чемпионов против одноименного клуба. Встреча запланирована на 4 ноября. Новое место проведения поединка должно определить УЕФА.

Кроме того, до конца недели на территории Каталонии введены ограничения на перемещение между муниципалитетами.

Аналогичные меры с разной степенью ограничений приняты также и в других автономных сообществах Испании: Андалусии, Арагоне, Астуриасе, Кантабрии, Кастилье-Ла-Манче, Кастилье-и-Леоне, Мадриде, Мурсии, Риохе, Стране Басков, а также в двух автономных городах Сеуте и Мелилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во 2-м туре ЛЧ "Динамо" обидно упустило победу над венгерским "Ференцварошем". В параллельном матче группы G "Барселона" дома обыграла "Ювентус".

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