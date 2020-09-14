"Динамо" не смогло обыграть "Десну", и стартует в Лиге чемпионов: обзор спортивных СМИ

Главные темы минувшей недели – ничья "Динамо" с "Десной" и подготовка киевлян к квалификации Лиги чемпионов.

НИЧЬЯ В "ПОБЕДНОМ МАТЧЕ" ДЛЯ "ДИНАМО"

После матчей сборных футбольные СМИ в Украине быстро переключились на внутренние дела, задаваясь вопросом: как международная пауза повлияет на клубы УПЛ, успевшие до этого провести лишь один тур.

Большинство сходилось во мнении, что фаворитам сезона "Динамо" и "Шахтеру", отправившим в распоряжение разных сборных большую группу игроков, будет сложнее всего.

"После паузы, связанной с матчами национальных сборных, игры всегда даются нелегко. Не знаю, как будет на этот раз, но обычно, когда игроки разъезжаются по своим сборным, все они возвращаются в расположение клубов в разном состоянии: кто-то сыграл все игры за свою национальную команду, кто-то одну, а кто-то вообще только тренировался. У тех игроков, которые остались дома, тоже другая физическая форма. Поэтому проблема клубов, в составе которых выступает много сборников, – разное функциональное состояние накануне следующих матчей чемпионата", – пояснил бывший защитник сборной Украины Олег Лужный (fcdynamo.kiev.ua, 10.09.20).

Прежде всего, проблемы прогнозировали донецкому клубу, который на старте сезона получил болезненный удар, проиграв "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. После этого большая группа украинских игроков "Шахтера" отдала много сил в матчах сборной против Швейцарии и Испании.

На то, что все это может горнякам выйти боком, намекала ситуация с Тарасом Степаненко, которого неожиданно не задействовали в матче сборной Украины против Испании.

Публике были спущены не совсем понятные объяснения, почему вне заявки на столь важный и сложный матч против суператакующего соперника оказался ключевой опорный полузащитник. Вроде и травмы не было...

"Ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного", – сказал сам Степаненко (shakhtar.com, 09.09.20).

В этой связи стоит напомнить, что у сборной и "Шахтера" доктора одни и те же. И если медицинский штаб национальной команды решил снять игрока с матча (а ведь все прекрасно понимают, что Степаненко все же мог сыграть, как говорится, "на уколах"), чтобы поберечь его для клуба, то болельщиков может возникнуть много неприятных вопросов...

Этот вариант действительно не исключен, ведь игроки "Шахтера" явно выглядели "подсевшими". И было тяжело спрогнозировать, как они смогут переключиться на УПЛ.

Однако неожиданно – и очень удачно для них – горняки получили столь необходимую передышку из-за переноса матча с "Рухом" на 23 сентября по причине положительных тестов на COVID-19 у нескольких футболистов львовского клуба.

"Будет время как раз морально восстановиться. Теперь у нас будет недельный цикл для того, чтобы снова вернуться к клубным делам", – с облегчением вздохнул защитник "Шахтера" Сергей Кривцов (zbirna.com, 10.09.20).

Возможно, главный конкурент "Шахтера" киевское "Динамо" тоже не отказалось бы от подобной отсрочки в чемпионате страны, хотя и по другой причине – настоящей эпидемии травм, которая тянется еще с прошлого сезона.

Однако проведению встречи киевлян с "Десной" ничего не мешало, поэтому тренеру бело-синих Мирче Луческу пришлось очень сильно поломать голову над составом.

Особенно с учетом того, что в преддверии матча снова травмировались два центральных защитника команды – Никита Бурда и Денис Попов. В итоге в стартовом составе на "Десну" у киевлян не было ни одного (!) номинального центрбека.

Мало того, еще в первом тайме достаточно тяжелую травму получил Александр Тымчик, что привело к неожиданному дебюту в первой динамовской команде 18-летнего Ильи Забарного.

"Из всех наших травмированных полноценно вернулся только Миколенко. Вербичу еще надо набирать форму, он слишком долго не тренировался и не играл. Шепелев, надеемся, на следующей неделе уже будет работать в общей группе. Еще надо учесть, что буквально лишь накануне из своих сборных приехали Кендзера и Родригес. При этом многие наши футболисты, вызванные в сборные, участия в матчах не принимали, а только тренировались. И тренировались мало. Это было видно сегодня по ходу игры", – добавил Луческу уже после матча (dynamo.kiev.ua, 11.09.20).

При этом фактор "международной паузы" тоже не стоит отбрасывать.

"Преимущество "Десны" заключается в том, что у них никто не ездил в сборную, все их футболисты находятся дома и вместе тренируются. В течение последних двух недель они целенаправленно готовятся к игре с "Динамо". А у киевлян часть игроков в национальной сборной Украины, часть – в молодежной, кто-то в сборной Польши, Люксембурга и т.д., остальные – в Киеве", – говорил накануне игры Лужный (fcdynamo.kiev.ua, 10.09.20).

"Десна" при понятном желании увидеть в сборной своего представителя проиграла как клуб, но выиграла как команда – потому что готовилась в одном или почти одном и полном или почти полном составе к матчам чемпионата, размеренно и целенаправленно. "Динамо" же... Думаете, киевляне не постарались бы засунуть свой матч в понедельник, как это удалось "Шахтеру", если бы не квалификация ЛЧ с АЗ как приоритетная задача?! Ха. Ну а пятница оставляла воздействие матчей сборных максимальным, увы и ах", – констатировал в своем телеграм-канале Артем Франков (ukrainefootball.net, 12.09.20).

Сам же матч завершился без голов, хотя обе команды не раз могли отличиться. Особенно киевляне, которые только в каркас ворот соперников попали трижды.

"Это была победная для бело-синих игра, – приходит к выводу обозреватель Юрий Денисенко. – Хозяева по всем статьям переиграли команду Александра Рябоконя, но, столкнувшись с насыщенной обороной противника, потерпели осечку в первом же матче сезона с владением 60% и выше. По всей видимости, по такой игре точность передач должна быть все-таки выше" (zbirna.com, 12.09.20).

"Не дожали. В этой ситуации говорить об упущенной победе на основе заметного преимущества по созданным моментам можно, но смысла нет. Да, вице-чемпион теряет очки с еврокубковым полпредом. Да, с командой, буквально до последней секунды боровшейся за бронзу минувшего чемпионата. Да, с соперником, который переиграл киевлян в очных встречах минувшего сезона. Но главное – теряет. Как потом аукнется – не предскажешь", – отмечает главред сайта "Футбум" Павел Булах (footboom.com, 11.09.20).

Вообще, анализируя матч против "Десны", необходимо отметить несколько важных аспектов в игре "Динамо". В первую очередь – смелые и оригинальные кадровые решения Луческу.

Столкнувшись с огромными потерями в защите, тренер киевлян не боится идти на самые экстремальные эксперименты. Как, например, поставить пару центральных защитников Томаш Кендзера – Виталий Миколенко. Или же еще более неожиданную связку Миколенко с Забарным, которому лишь несколько дней назад исполнилось 18 лет.

При этом, несмотря на постоянные эксперименты и перестановки, в защите "Динамо" выглядит совсем неплохо.

"Один з великих плюсів від Луческу в тому, що при фантастичних кадрових проблемах в обороні надійність редутів значно зросла. Без Попова, Шабанова, Бурди чи обіцяних у цю лінію новачків кияни дозволяють суперникам менше, ніж у попередньому сезоні", – подчеркивает журналист Тарас Котив (football24.ua, 12.09.20).

Также следует обратить внимание на определенные изменения в структуре игры "Динамо". Киевляне стали лучше контролировать мяч, в том числе и в финальной трети, хотя над этим компонентом им еще нужно работать и работать.

Было видно, что команда наигрывает новые варианты выхода из обороны. В частности, защитники постоянно искали возможность быстро продвинуть мяч вперед за счет продольной передачи низом в полуфланг. Не все получалось, но иногда эти розыгрыши выглядели очень симпатично.

Также бросилось в глаза, что центральные полузащитники намного чаще, чем в прошлом сезоне, пытались менять направление атаки – либо за счет резкого разворота вокруг своей оси, либо через быстрый перевод мяча с помощью паса.

В принципе, несмотря на негативный для "Динамо" результат, нельзя не отметить, что в сравнении с предыдущими матчами с тем же соперником, в этот раз бело-синие по-настоящему доминировали. В полном смысле этого слова. Вот только реализация подвела...

"Мы создали достаточно моментов для взятия ворот. Но команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке. Что-то мы неправильно делали в завершающей фазе, и эти проблемы мы будем решать в раздевалке. Но я поздравил ребят за их отношение. Мы абсолютно доминировали", – обоснованно подытожил Луческу (dynamo.kiev.ua, 11.09.20).

ВСЕ СИЛЫ – НА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Возможно, из-за столь серьезного доминирования и достаточного количества голевых моментов со стороны "Динамо" украинские СМИ обошлись без жесткой критики киевлян за этот результат.

Хотя отдельные, изначально антидинамовские, ресурсы и специалисты не упустили шанс понагнетать ситуацию перед сверхважным матчем в квалификации Лиги чемпионов. Видимо, тот факт, что Киев будет биться с "Алкмааром" не только за себя, но и за весь украинский футбол, для них совершенно ничего не значит.

В свою очередь СМИ, которые позиционируют себя не ангажированными, пока ограничились трансляцией в медиапространство своих "тревожных чувств" по поводу предстоящей встречи с голландцами.

Хотя, откровенно говоря, от них можно было ожидать и большей поддержки отечественной команды, столкнувшейся с беспрецедентными кадровыми проблемами и находящейся в стадии глубокой перестройки, перед одним из важнейших матчем сезона.

С учетом пустых трибун, перманентной войны против "Динамо" со стороны ФФУ/УАФ, инспирированных извне проблем с "ультрас" – это, мягко говоря, было бы нелишним. Хотя бы для того, чтобы Цыганков и компания снова в полной мере почувствовали, что играют не для себя или клуба, но и для многих своих симпатиков.

Особенно остро это чувствуется на контрасте с режимом максимального благоприятствования, созданного в Нидерландах сопернику киевлян. Там даже перенесли матч чемпионата, чтобы дать "Алкмаару" лучше подготовиться к "Динамо".

И голландская футбольная семья в целом с пониманием отнеслась к такому решению. А когда "Утрехт", с которым должен был играть "Алкмаар", заикнулся о каких-то преференциях, то местная федерация футбола даже выступила со специальным заявлением.

"Это трудное решение, которое может раздражать болельщиков и команду из Утрехта. Но мы удовлетворили просьбу "Алкмаара", потому что два года назад мы совместно со всеми клубами решили отдать как можно больший приоритет европейским турнирам. Весь нидерландский футбол выигрывает от успехов в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – подчеркнул Королевский футбольный союз Нидерландов (zbirna.com, 08.09.20).

Между тем, "Динамо", как уже отмечалось, подходит к матчу с огромными кадровыми проблемами. Травмированы Никита Бурда, Александр Тымчик, Артем Шабанов, ангина у Дениса Попова, только набирают форму Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Назарий Русин, Артем Кравец.

Сразу после жеребьевки многие украинские СМИ, которые поверхностно ориентировались лишь на не слишком громкое имя соперника "Динамо", писали, что киевляне просто-таки обязаны проходить в следующий этап.

Те же, кто более глубоко анализировали "Алкмаар", призывали не обольщаться скромным международным статусом голландского клуба, отмечая его талантливых футболистов и высокую организацию игры.

Сейчас мнение большинства СМИ однозначно – "Динамо" будет очень сложно, ведь в Киев приедет ни много ни мало один из базовых клубов национальной и молодежной сборных Нидерландов.

"Алкмаар" — сильная команда, самая сильная из всех, которые могли попасться "Динамо". Очень мощная атака, очень быстрые ребята. Подозреваю, что по скорости нашим за ними не угнаться. Классный подбор исполнителей. Сейчас "Алкмаар" и "Аякс" два базовых клуба сборной Нидерландов, оба делегировали в нее в сентябре по пять игроков. Таких исполнителей нет ни в "Рапиде", ни в ПАОКе, ни в "Динамо", – отметил обозреватель Андрей Шахов в эфире SportArenaTV (dynamo.kiev.ua, 08.09.20).

По мнению эксперта, именно голландский клуб – главное препятствие киевлян на пути в групповой этап Лиги чемпионов.

"В этой паре все возможно, но в чем я уверен – это что победитель этой пары будет в Лиге чемпионов. Если "Динамо" пройдет, то с "Гентом" или "Рапидом" как-нибудь справится", – сказал Шахов (dynamo.kiev.ua, 08.09.20).

Стоит добавить, что "Алкмаар" в прошлом чемпионате Нидерландов очень удачно играл на выезде. В частности, добыл победы в гостевых матчах против всех трех голландских грандов – "ПСВ" (4:0), "Фейеноорда" (3:0) и "Аякса" (2:0). Причем последний был обыгран и дома – 1:0.

Кроме этого, преимуществом "Алкмаара" может стать то, что у тренерского штаба "Динамо" не так уж много материала для анализа игры соперников, ведь голландцы в этом сезоне провели только один официальный матч – во втором отборочном раунде Лиги чемпионов против чешской "Виктории" (3:1).

Возможности увидеть, что собой представляет "Алкмаар" прямо сейчас, киевляне были лишены по причине упомянутого переноса матча чемпионата Нидерландов против "Утрехта".

В свою очередь тренер "Алкмаара" получил достаточно данных о нынешнем "Динамо" по матчам киевлян против "Шахтера" и "Десны".

Тем не менее, СМИ и болельщики надеются, что многоопытный Луческу сможет перехитрить своего визави, как он это сделал в противостоянии с Луишем Каштру в поединке за Суперкубок Украины.

Так же в украинском прессе звучит мысль, что одноматчевый формат предстоящего противостояния заставит "Алкмаар" действовать более открыто и смело, чем "Десна" в пятницу. А это значит, что у атакующей группы "Динамо" будет больше свободного пространства.

"Нідерландці не сидітимуть так глибоко і безвилазно, як "Десна". Відповідно атака "Динамо" має дихати вільніше, варіантів побільшає. При цьому ударів може бути навіть менше, враховуючи надійну систему оборони "Алкмаара", але якісних моментів – більше", – предполагает Тарас Котив (football24.ua, 12.09.20).

"Віце-чемпіон Нідерландів буде атакувати, а ймовірна відсутність двох лідерів на флангах півзахисту може лише допомогти "Динамо" досягти успіху. Схоже, що Луческу знову спробує зіграти низьким блоком і розтискати пружину контратак, віддавши "Алкмаару" м'яч. Проти відчайдушних нідерландців це справді може мати сенс. Так виглядає, що нинішнє "Динамо" більше заточене під Лігу чемпіонів з сильними суперниками, а не під УПЛ з її "автобусними парками", – считает журналист Игорь Цвик (sportanalytic.com, 11.08.20).

В любом случае, можно не сомневаться, что во вторник "Динамо" ждет сложнейший матч.

По двум причинам: во-первых, потому что соперник в лице "Алкмаара" – действительно очень сильный и мотивированный (на многих игроков команды положили глаз европейские гранды, и они, естественно, постараются "продать" себя в Киеве); во-вторых, потому что сами динамовцы подходят к матчу в очень ослабленном составе.

Сможет ли Мирча Луческу удивить гостей? Хватит ли ему времени, чтобы сбалансировать физическое состояние подопечных после международной паузы? Смогут ли игроки "Динамо" эффективно реализовать план на этот сверхважный матч?

Узнаем уже во вторник. И можно не сомневаться, что вся футбольная Украина будет держать кулаки за "Динамо", которое уже заждалось Лиги чемпионов. Как и Киев, который тоже очень хочет наконец-то снова увидеть свою команду в главном клубном турнире Европы.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

"Галантерейщик и кардинал". Матч "Динамо" – "Алкмаар", как и остальные встречи квалификации Лиги чемпионов, по решению УЕФА пройдет без зрителей.

УЕФА внимательно следит за ситуацией в разных странах, но пока не дает добро на допуск болельщиков на трибуны, даже если в той или иной стране местные власти разрешают присутствие зрителей – в том числе и для того, чтобы придерживаться принципа спортивной справедливости и равных условий.

Зная это, удивительно было слышать заявления президента ФФУ/УАФ Андрея Павелко о борьбе за возвращение зрителей на международные футбольные матчи в Украине.

"За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, першої і другої ліги там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних", – браво отрапортовал Павелко (uaf.ua, 11.09.20).

На самом деле все прекрасно понимают, что от ФФУ/УАФ в этом вопросе совершенно ничего не зависит.

"Тепер чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємося, то найвірогідніший наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади", – добавил глава УАФ (uaf.ua, 11.09.20).

Иными словами, будет решение УЕФА и разрешение правительства – пустят зрителей. Не будет – не пустят. И роль УАФ здесь сводится сугубо к тому, чтобы выполнить соответствующие указания.

Первые трудности УПЛ ТВ. На фоне закрытия программы "Профутбол" на канале "2+2" тема футбольного телевидения в Украине на минувшей неделе получила определенный резонанс. Некоторые журналисты и эксперты выразили мнение, что новый импульс эта сфера может получить с помощью так называемого УПЛ ТВ, о создании которого клубы премьер-лиги договорились примерно месяц назад.

Тем не менее, уже на начальных этапах данный проект испытывает трудности. Как стало известно sport.ua, вторая встреча рабочей группы по созданию УПЛ ТВ собрала меньше половины клубов лиги.

"На повестку дня были вынесены вопросы, ответы на которые так не найдены. В частности, речь шла об инвестициях клубов в телеканал УПЛ. Сообщается, что финансировать новый телеканал за свои средства не согласно большинство клубов", – сообщает сайт (sport.ua, 11.09.20).

Также по информации источника, существует альтернативный сценарий: УПЛ предлагают взять многолетний крупный банковский кредит на закупку оборудования для производства трансляций матчей. Но лиге не под что оформлять кредитные обязательства.

Третий путь решения – зарубежные инвестиции. Однако на сегодняшний день потенциального инвестора для проекта нет...

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