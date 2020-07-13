"Динамо" не смогло обыграть "Александрию": спортивные итоги 12 июля

Александр Чеканов Футбол 09:25, 13.07.2020 Обновлено: 09:46, 13.07.2020

Грузинский футболист "Ингульца" Ника Сичинава забил фантастический гол на 30-й секунде матча, а киевское "Динамо" упустило победу над "Александрией".

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Кроме того, в Румынии вратарь Попа отбил два удара и был удален. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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