'Динамо' не смогло обыграть 'Александрию': спортивные итоги 12 июля

Грузинский футболист "Ингульца" Ника Сичинава забил фантастический гол на 30-й секунде матча, а киевское "Динамо" упустило победу над "Александрией".

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