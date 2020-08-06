"Динамо" не будет делить "Олимпийский" с "Шахтером" – СМИ

Максим Иншаков Футбол 22:35, 6.08.2020

Киевское "Динамо" в новом сезоне будет единственной командой, играющей на столичном НСК "Олимпийской", утверждает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на источники, близкие к руководству Министерства молодежи и спорта, которое курирует работу арены.

Напомним, что донецкий "Шахтер" после начала карантина, связанного с эпидемией коронавируса, не смог проводить матчи на своей домашней арене в Харькове и переехал в Киев, где временно делил НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо". Также на главном стадионе страны некоторые свои домашние матчи проводил "Колос".

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Лиги Европы "Шахтер" сыграет на нейтральном поле в Гельзенкирхене.

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