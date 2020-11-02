"Динамо" назвало заявку на матч с "Барселоной"

Александр Чеканов Футбол 15:20, 2.11.2020 Обновлено: 15:30, 2.11.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 19 футболистов на поединок третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Румынский специалист не смог рассчитывать сразу на 12 игроков, которые пропустят игру из-за коронавируса, травм и дисквалификаций. В итоге наставник "бело-синих" вынужден был заявить на поединок молодых голкиперов Моргуна и Игнатенко.

Кроме того, оказался в заявке бразилец Клейтон. Полный список игроков "Динамо", которые смогут сыграть в Барселоне выглядит так:

Вратари – Нещерет, Моргун, Игнатенко;

защитники – Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

полузащитники – Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;

нападающие – Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" официально подтвердило шесть новых случаев коронавируса среди игроков команды.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Австралия "победила" COVID-19: в стране не выявили новых случаев заражения

В Украине из-за коронавируса подорожает доллар: сколько будем платить за валюту

Зеленский "откровенно" высказался о скандале вокруг КСУ: вспомнил Майданы и "чертей"

Голубовская: у коронавируса есть три сценария, Украина пойдет по одному из них

КСУ внезапно изменил повестку дня и собрался на закрытое заседание по рынку земли