"Динамо" назвало заявку на матч с "Барселоной"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Динамо Барселона

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 19 футболистов на поединок третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Румынский специалист не смог рассчитывать сразу на 12 игроков, которые пропустят игру из-за коронавируса, травм и дисквалификаций. В итоге наставник "бело-синих" вынужден был заявить на поединок молодых голкиперов Моргуна и Игнатенко.

Кроме того, оказался в заявке бразилец Клейтон. Полный список игроков "Динамо", которые смогут сыграть в Барселоне выглядит так:

Вратари – Нещерет, Моргун, Игнатенко;

защитники – Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

полузащитники – Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;

нападающие – Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" официально подтвердило шесть новых случаев коронавируса среди игроков команды.

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