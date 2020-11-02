"Динамо" назвало заявку на матч с "Барселоной"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 19 футболистов на поединок третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".
Румынский специалист не смог рассчитывать сразу на 12 игроков, которые пропустят игру из-за коронавируса, травм и дисквалификаций. В итоге наставник "бело-синих" вынужден был заявить на поединок молодых голкиперов Моргуна и Игнатенко.
Кроме того, оказался в заявке бразилец Клейтон. Полный список игроков "Динамо", которые смогут сыграть в Барселоне выглядит так:
Вратари – Нещерет, Моргун, Игнатенко;
защитники – Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
полузащитники – Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;
нападающие – Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" официально подтвердило шесть новых случаев коронавируса среди игроков команды.