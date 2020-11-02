"Динамо" назвало заявку на матч с "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 19 футболистов на поединок третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Румынский специалист не смог рассчитывать сразу на 12 игроков, которые пропустят игру из-за коронавируса, травм и дисквалификаций. В итоге наставник "бело-синих" вынужден был заявить на поединок молодых голкиперов Моргуна и Игнатенко.

Кроме того, оказался в заявке бразилец Клейтон. Полный список игроков "Динамо", которые смогут сыграть в Барселоне выглядит так:

Вратари – Нещерет, Моргун, Игнатенко;

защитники – Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

полузащитники – Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;

нападающие – Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" официально подтвердило шесть новых случаев коронавируса среди игроков команды.