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"Динамо" назвало преемника Хацкевича: спортивные итоги 15 августа

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Киевское "Динамо" назвало преемника Александра Хацкевича на посту главного тренера, а Василий Ломаченко вызвал бурную реакцию интервью с клоном Зеленского.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 15 августа.

Кроме того, луганская "Заря" в скандальном матче вышла в плей-офф Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига Европы
Персоны
Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Василий Ломаченко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Заря
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