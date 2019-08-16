"Динамо" назвало преемника Хацкевича: спортивные итоги 15 августа

Киевское "Динамо" назвало преемника Александра Хацкевича на посту главного тренера, а Василий Ломаченко вызвал бурную реакцию интервью с клоном Зеленского.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 15 августа.
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