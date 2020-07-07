"Динамо" назвало игроков, которые отправились на финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" отправилось на финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы" в составе 24 игроков, 20 из которых попадут в окончательную заявку.

Как сообщает официальный сайт команды, в список игроков, готовых помочь столичному клубу, вошли ранее травмированные Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Цыганков и Никита Бурда, который в последний раз выходил на поле 22 сентября 2019 года.

Полностью список футболистов, отправившихся на матч против "Ворсклы", выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июля, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Время начала матча – 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть финал Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Ворсклой".