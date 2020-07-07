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"Динамо" назвало игроков, которые отправились на финал Кубка Украины

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,4 т.
Тренировка игроков 'Динамо'

"Динамо" назвало игроков, которые отправились на финал Кубка Украины против "Ворсклы" (Источник фото - официальный сайт ФК "Динамо").

Киевское "Динамо" отправилось на финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы" в составе 24 игроков, 20 из которых попадут в окончательную заявку.

Как сообщает официальный сайт команды, в список игроков, готовых помочь столичному клубу, вошли ранее травмированные Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Цыганков и Никита Бурда, который в последний раз выходил на поле 22 сентября 2019 года.

Полностью список футболистов, отправившихся на матч против "Ворсклы", выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июля, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Время начала матча – 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть финал Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Ворсклой".

ФК ВорсклаФК Динамо Киев
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