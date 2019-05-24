"Динамо" назвало цену за своего лидера — СМИ

Киевское "Динамо" хочет выручить за своего капитана и игрока национальной сборной Виктора Цыганкова не менее 25-30 миллионов евро.

Об этом сообщает издание areanapoli.it после того, как столичный клуб отклонил предложение одного из грандов серии А — "Наполи". Итальянцы предлагали за талантливого украинского футболиста 18 миллионов евро, но получили отказ.

Виктор Цыганков в матче против "Наполи"

Скауты "Наполи" наблюдают за Виктором Цыганковым уже несколько лет, после матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Издание отмечает, что итальянский клуб согласовал условия личного контракта с игроком, но с "Динамо" пока не может договориться по цене на футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что спортивный директор клуба Алексей Михайличенко претендует на пост главного тренера команды.

По словам босса "бело-синих", он пока не принял решения относительно будущего нынешнего наставника Александра Хацкевича.

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