"Динамо" нацелилось на таланта, за которым охотятся европейские гранды

Киевское "Динамо" заинтересовалось 16-летним аргентинским футболистом Алексом Луной, который принадлежит команде "Атлетико Рафаэла".

Как сообщает издание AS, кроме украинской команды за талантливым игроком охотятся многие европейские гранды, включая "Барселону", "Атлетико", "Валенсию", "Севилью" (из Испании), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (из Англии), "Лацио", "Ювентус", "Милан" (из Италии), немецкая "Бавария", французский ПСЖ и другие клубы.

Отмечается, что сам Луна мечтает о переезде в Европу, поэтому перешел бы в "любую команду". Он признался, что восхищается "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико" благодаря наставнику мадридцев Диего Симеоне.

Аргентинец эффективно провел время на карантине, за время которого его рост увеличился с 1,74 м до 1,80 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может усилить бразилец. Футболист находится на просмотре в Киеве.