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7 ноября • обновлено в 23:21
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ФФУ наказала "Динамо" за матч Кубка Украины с "Шахтером"

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ - в прошлом ФФУ) определил дисциплинарные санкции для киевского "Динамо" за игру Кубка Украины против "Шахтера".

Вице-чемпионы Украины должны внести обязательный денежный взнос в размере 179 000 гривен за использование пиротехники на трибунах во время матча, сообщает пресс-служба УАФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108 минуте забил Денис Попов.

Отметим, что в этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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