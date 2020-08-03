"Динамо" начало переговоры о трансфере защитника турецкого гранда

Михаил Морозов Футбол 13:25, 3.08.2020

Киевское "Динамо" начало переговоры о переходе 24-летнего центрального защитника "Галатасарая" Маркао.

Как сообщает издание Fotospor, турецкий клуб оценил стоимость бразильского футболиста в 12 миллионов евро, но украинская команда будет торговаться, чтобы снизить цену на игрока.

Маркао дебютировал в бразильской Серии А в 2016 году в составе "Атлетико Паранаэнсе", а уже летом 2017-го переехал в Португалию, где выступал за "Риу Аве" и "Шавиш". В Турцию защитник перебрался зимой 2019 года. За это время он принял участие в 60 матчах за "Галатасарай", но не сумел отличиться результативными действиями. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 3,2 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Динамо" вернулись четыре футболиста, которые сезон 2019/20 провели в аренде.

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