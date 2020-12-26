"Динамо" на 20 позиций опередило "Шахтер" в списке лучших клубов Европы всех времен

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил сводную таблицу лучших клубов за всю историю проведения Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА (1955-2017 гг.).

Киевское "Динамо" заняло 11-е место, имея в своем активе 37 участий в самом престижном клубном турнире Старого Света. В целом "бело-синие" провели в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов 242 матча, добыв 101 победу. 53 поединков команда свела к ничьей. 88 игр завершились поражениями. Разница мячей составила – 344:297.

Сводная таблица лучших клубов УЕФА

Отметим, что "Динамо" занимает самое высокое место из всех команд, которые ни разу в истории не выигрывавшая Лигу чемпионов и даже не вышедшая в финал.

Киевляне трижды (1977, 1987, 1999 гг.) выходили в полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, но ни разу не смогли квалифицироваться в решающий матч.

Донецкий "Шахтер" расположился на 31-м месте. У чемпиона Украины 21 участие в евротурнирах и 54 победы в 136 матчах. Лидирует в рейтинге мадридский "Реал" (51 участие / 13 титулов).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря УЕФА опубликовал обновленную таблицу коэффициентов. Украина благодаря победе луганской "Зари" над английским "Лестером" в Лиге Европы догнала Шотландию.