"Динамо" может выкупить контракт новичка из английской Премьер-лиги: СМИ назвали сумму

Киевское "Динамо" имеет возможность выкупить контракт Тудора Бэлуцэ, который присоединился к команде на правах годичной аренды из "Брайтона".

Как сообщает издание Telekomsport.ro, в контракте двух клубов есть пункт, который позволяет "Динамо" приобрести права на футболиста за 5 миллионов евро по окончании его арендного соглашения.

Напомним, что Бэлуцэ перешел в "Брайтон" из румынского "Вииторула" летом 2019 года, но так и не сумел закрепиться в первом составе команды, приняв участие лишь в одном официальном матче. Из-за недостатка игровой практики опорный полузащитник перешел в "Ден Хааг" из чемпионата Нидерландов, но вышел всего в четырех поединках в Эредивизии. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет в 3,6 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" официально представило трех новичков.