"Динамо" может вернуть нападающего сборной Украины – СМИ

Киевское "Динамо" может укрепить линию нападения своим бывшим футболистом Артемом Кравцом. Сейчас форвард сборной Украины защищает цвета турецкого "Кайсериспора".

"В прошлом выпуске мы дали информацию о том, что Мирча Луческу ищет опытного нападающего, который способен решать определенные задачи. Самый свежий инсайд, который появился буквально перед съемкой этого выпуска, – очень велика вероятность того, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец", – сказал в эфире программы "ТаТоТаке" ведущий Михаил Спиваковский.

Напомним, что нападающий выступал за киевский клуб на протяжении 12 лет. Он принял участие в 141 матче команды, забив 43 гола и отдав 14 результативных передач. Наиболее запоминающимся моментом в его "динамовской" карьере является дубль в ворота "Валенсии" в выездном поединке Кубка УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий "Кайсериспор" попросил Артема Кравца найти себе новый клуб.

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