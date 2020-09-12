"Динамо" может усилить бразилец: футболист на просмотре в Киеве – СМИ

В ближайшее время состав киевского "Динамо" может быть усилен бразильцем. Как стало известно Dynamo.kiev.ua, в Киев на просмотр прибыл 19-летний полузащитник "Коринтианса". Он уже находится в расположении "бело-синих".

Имя молодого хавбека этого бразильского клуба держится в секрете, но известно, что речь идет о футболисте разыгрывающего амплуа. В случае, если главный тренер "Динамо" Мирча Луческу останется доволен качествами, которые ему продемонстрирует бразилец, то вероятность подписания с ним контракта очень высока.

Напомним, в лагере "Динамо" уже находится один бразилец – полузащитник Клейтон. Он даже принял участие в недавнем спарринге "бело-синих" с "Колосом". Но контракт с ним пока не подписан.