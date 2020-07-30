"Динамо" может подписать контракт с игроком европейской сборной

Михаил Морозов Футбол 10:50, 30.07.2020

Киевское "Динамо" просматривает защитника Северной Македонии Марио Младеновски.

Как сообщает издание Sportarena, 19-летний футболист принял участие в товарищеском матче "Динамо" до 21 года против сверстников из "Колоса" (3:0). С наибольшей долей вероятности Младеновски является клиентом экс-игрока киевлян Горана Попова, который сейчас работает агентом.

В сезоне 2019/20 защитник выступал на родине за "Вардар", сыграв 8 поединков за команду и не отличившись результативными действиями.

Младеновски дебютировал за взрослую сборную Северной Македонии в отборочном матче на Евро-2020 против Австрии, который состоялся в ноябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Динамо" заинтересовано в подписании российского полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского из РПЛ.

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