Полуфинальный поединок Кубка Украины между футбольными клубами "Минай" и "Динамо" состоится в одноименном селе на Закарпатье 17 июня, сообщает "Sport Arena".

Динамо - Минай ФК Динамо

Начало матча в 14:00. Ранее один из лидеров Первой лиги рассматривал возможность принять киевлян в Ужгороде.

Встреча "Мариуполь" – "Ворскла" пройдет 24 июня на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе. Начало – в 19:30. Оба матча состоятся без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Динамо в 1/8 финала Кубка Украины в дополнительное время обыграло донецкий "Шахтер". Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1. Впервые в истории столичные футболисты смогли обыграть в Кубке Украины не в финальном матче своего главного соперника.

В полуфинале "Динамо" в меньшинстве обыграло дома "Александрию". Единственный гол на 106-й минуте забил Виктор Цыганков.

Напомним, что 7 июня "Динамо" в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Александрию" (5:1).