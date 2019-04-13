"Динамо" обыграло "Мариуполь" в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Мариуполь". Поединок на стадионе "Ильичевец" завершился со счетом 0:1.

Хозяева поля энергично начали встречу, создав несколько острых моментов у ворот Бойко. Борячук, как минимум, два раза мог открывать счет в поединке, но в последние моменты форварда подводило мастерство.

Ближе к середине тайма "Динамо" не только выровняло ситуацию, но и завладела инициативой. Миколенко и Сидклей заставляли во всю отпахивать голкипера хозяев. Рустам Худжамов был на высоте, спасая свою команду от верного гола.

После перерыва киевляне, выступающие в достаточно молодом составе (впервые в сезоне играли Андриевский и Попов), никак не могли добиться успеха в чужой штрафной.

Судьбу встречи решил один точный удар Цыганкова на 74-й минуте. Миколенко обыграл Зубкова и шикарно подал на дальнюю штангу, где Виктор замкнул передачу.

"Мариуполь" – "Динамо" 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 73 Цыганков.

Мариуполь – Худжамов, Демири, Яворский, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок (Федорчук, 64), Игнатенко, Зубков, Мишнев, Горбунов (Вакула, 58), Борячук (Сикан, 79).

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Цитаишвили, 46), Попов, Шепелев, Сидорчук (Исаенко, 70), Цыганков, Вербич, Андриевский, Миколенко.

Предупреждения: Игнатенко (16), Демири (26), Андриевский (45), Шепелев (71), Бурда (86), Попов (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, в полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил четырехматчевую дисквалификацию за удаление в четвертьфинальной встрече Кубка Украины с донецким "Шахтером".

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