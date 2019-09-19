"Динамо" - "Мальме": видео победного гола

Киевское "Динамо" на последних минутах забило гол шведскому "Мальме" и добыло победу в 1-м туре Лиги Европы.

На 84-й минуте Шепелев получил мяч на половине поля соперника, протащил его к штрафной и отдал на Буяльского, который обработал круглого и точным ударом отправил его в сетку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Лиге чемпионов свой поединок провел донецкий "Шахтер". Игра 1-го тура против "Манчестер Сити" прошла в Харькове и завершилась со счетом 0:3 в пользу англичан

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!