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19 сентября • обновлено в 22:38
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"Динамо" - "Мальме": видео победного гола

1.8т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" на последних минутах забило гол шведскому "Мальме" и добыло победу в 1-м туре Лиги Европы.

На 84-й минуте Шепелев получил мяч на половине поля соперника, протащил его к штрафной и отдал на Буяльского, который обработал круглого и точным ударом отправил его в сетку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Лиге чемпионов свой поединок провел донецкий "Шахтер". Игра 1-го тура против "Манчестер Сити" прошла в Харькове и завершилась со счетом 0:3 в пользу англичан

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Темы
Динамо – Мальме Лига Европы
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Мальме
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