"Динамо" добыло разгромную победу и понесло потерю перед матчем с "Шахтером"

Киевское "Динамо" добыло разгромную победу над ФК "Львов" в поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге и лишилось Сергея Сидорчука.
Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 4:0.
С первых секунд вице-чемпионы Украины захватили инициативу и прижали гостей к своим воротам. Атаки накатывали одна за одной, и уже на 10-й минуте после фланговой передачи Миколенко, Шапаренко забил свой первый гол в сезоне.
Усилиями Караваева на правом фланге "Динамо" продолжало давить и на 30-й минуте заработало пенальти.
Спустя 5 минут Сидорчук получил второй горчичник и был удален с поля. Эта красная карточка лишила капитана киевлян возможность сыграть против "Шахтера" в следующем туре УПЛ.
Во втором тайме хозяева, играя в меньшинстве, легко забили еще два гола.
"Динамо" – "Львов" 4:0
Голы: 1:0 – 10 Шапаренко, 2:0 – 30, пенальти Цыганков, 3:0 – 82 Беседин, 4:0 – 90 Попов.
Динамо – Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов, Шапаренко, Цыганков, де Пена (Беседин, 76), Гармаш (Андриевский, 83), Сидорчук, Караваев, Фран Соль (Вербич, 46).
Львов – Сарнавский, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков (Педро Витор, 46), Рафаэл Сабино, Мартан, Богунов (Велвес Байано, 71), Татарков, Пернамбуко, Рожерио Шина (Филипе, 84).
Предупреждения: Сидорчук (16), Приймак (29), Мартан (54), Гончар (84).
Удаление: Сидорчук (35).
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, несмотря на победу своей команды в 1/8 финала Кубка Украины над "Шахтером", назвал слабые места коллектива Алексея Михайличенко.
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