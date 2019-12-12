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12 декабря • обновлено в 06:38
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Динамо - Лугано: смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Довольно тяжело "Динамо" дается прохождение группы Лиги Европы, и в итоге киевляне дотянули с выходом в плей-офф до последнего матча - со швейцарским "Лугано" в Киеве 12 декабря.

При этом в гонке за плей-офф не все зависит от самого "Динамо". Украинцам желательно выигрывать минимум в 2 мяча и надеяться, что "Копенгаген" не проиграет дома "Мальме" (тогда киевляне выйдут со 2-го места, так как лучше шведов по личным встречам). А вот если датчане проиграют, то при выигрыше "Динамо" у команд будет одинаковое количество очков, и в силу вступят дополнительные показатели (может дойти вплоть до подсчета желтых и красных карточек).

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Но пока "Динамо" настраивается просто обыграть аутсайдера группы, и как можно уверенней. Хотя в первом матче в Швейцарии киевлянам не удалось распечатать ворота "Лугано" (0:0), а за это время со сменой тренера швейцарцы окрепли и стабилизировали результаты, став пропускать еще меньше.

При этом динамовцы подходят к матчу с большими кадровыми потерями. Виталий Миколенко не сыграет по причине травмы, а Артем Шабанов, Беньямин Вербич и Сергей Сидорчук не могут выйти на поле из-за дисквалификации (перебор карточек или удаления в прошлом матче).

В первом матче "Динамо" не смогло забить "Лугано" даже один гол

В первом матче "Динамо" не смогло забить "Лугано" даже один гол

facebook.com/pg/fcdynamoua

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Лугано", который стартует на киевском НСК "Олимпийский" 12 декабря в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Киев. НСК "Олимпийский". 19:55

Главный арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан)

"Динамо" Киев (Украина) - "Лугано" (Швейцария) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Наблюдать за последним матчем "Динамо" в группе Лиги Европы по ТВ можно будет в прямой трансляции ТК "Футбол 1". Также игру из Киева в своей эфирной сетке покажет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Европейские букмекеры слишком уверены в победе "Динамо", расценивая общий успех киевлян всего в 1,2. В то же время на выигрыш "Лугано" можно поставить аж с котировкой 17. Ничья же расценивается показателем 6. При этом также почти не сомневаются букмекеры и в том, что "Динамо" забьет в матче больше 1-го гола - на это коэффициент всего 1,4.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

На игре в Киеве отработает бригада рефери из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым. Помогать на линиях ему будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвертым арбитром выступит Орхан Мамедов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

– На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что всё в наших руках. Это очень важно. Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу же после игры с "Мальме". Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей.

Маурицио Джакобаччи, главный тренер "Лугано"

– Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. "Динамо" будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить "Динамо" все, что имеем. Матч будет нелегким, "Динамо" – сильный соперник, которому, к тому же, нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-1-4-1): Бойко - Кендзера, Попов, Кадар, Караваев - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко, Де Пена - Беседин

"Лугано" (4-3-3): Бауман - Яо, Кекскес, Дапрела, Обексье - Ковио, Кустодио, Ловрич - Лаванчи, Холендер, Араторе

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Лига Европы
Персоны
Беньямин Вербич Сергей Сидорчук Артем Шабанов Виталий Миколенко Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Теги
ФК Мальме ФК Копенгаген ФК Динамо Киев
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