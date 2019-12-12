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12 декабря • обновлено в 22:03
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"Динамо" не смогло выиграть в Киеве и вылетело из Лиги Европы

1.8т
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Киевское "Динамо" в шестом туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью 1:1 дома со швейцарским клубом "Лугано" и не вышло в 1/16 финала, заняв предпоследнее место в группе B.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано.

"Динамо" не смогло выиграть в Киеве и вылетело из Лиги Европы

Киевляне с первых минут много и разнообразно атаковали, создавая один момент за одним. Сперва великолепный шанс упустил Беседин, потом Буяльский мог отдать пас, а не пробивать, а чуть позже Беседин завозился на входе в штрафную.

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано

ФК Лугано

Швейцарцам никак не удавалось сделать то, что удачно демонстрировала "Заря" в матче с "Динамо" неделю назад: проходить все поле за счет быстрых диагональных передач, забрасывая мяч за спину киевлянам.

Несмотря на давление, особого результата хозяевам это не приносило. "Лугано" большими силами дисциплинированно защищался. Оборона гостей не действовала безупречно, но подопечные Михайличенко никак не могли попасть в створ.

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано

ФК Динамо

Характерный случай произошел на 31-й минуте, когда Беседин после прострела с фланга Миколенко не смог попасть с двух метров по пустым воротам, отправив мяч над перекладиной.

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано

Artëm Frankov official

На 42-й минуте Буяльский все-таки забил гол, но сделал это из положение "вне игры", а вот через три минуты единственная атака "Лугано" в первом тайме стала результативной.

Футболисты из Швейцарии как по нотам разыграли идеальную комбинацию. Никола Дальмонте вошел в штрафную "Динамо", спокойно сместился, прицелился и навесил прямо на голову Марко Араторе, который пробил в угол мимо Бущана.

"Динамо" не смогло выиграть в Киеве и вылетело из Лиги Европы

Невезение столичных игроков продолжилось и после перерыва. На 62-й минуте Беседин, вместо того, чтобы забить головой с линии ворот, решил то ли подставить грудь, то ли позволить мячу залететь в ворота после удара Буяльского. В итоге мяч попал в штангу и вылетел в поле.

Ближе к концовке встречи комбинаторная игра у украинцев совсем разладилось. "Динамо" необходимо было забивать два мяча, но в итоге смогли лишь сравнять счет - 1:1.

На последней секунде красивым дальним ударом отметился Цыганков.

Карлос де Пена

Карлос де Пена

ФК Динамо

Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 14:30 по киевскому времени. Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в 5-м туре ЛЕ "Динамо" в меньшинстве потерпело поражение в гостевой игре со шведским "Мальме" (3:4).

В первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над "Мальме" (1:0); во втором, в Швейцарии, не смогли обыграть "Лугано" (0:0).

Спаренные поединки 3-го и 4-го туров против "Копенгагена" киевляне свели вничью. 24 октября в Украине - 1:1, и 7 ноября в Дании также 1:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Трусливое стадо идиотов во главе с алкашом-тренером и торчком-владельцем. Браво, позорники!
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