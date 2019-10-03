"Динамо" лишилось основного вратаря за несколько минут до начала матча в Лиге Европы

Основной голкипер "Динамо" Денис Бойко, который должен был выйти в основе киевлян на матч Лиги Европы с "Лугано", получил травму на разминке.

В составе "Динамо" перед поединком было указано, что в старте выйдет именно Бойко.

Вместо него место в воротах "бело-синих" занял Георгий Бущан.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Лугано" – "Динамо".

Во время телетрансляции Денис попал в эфир. Камеры выхватили вратаря, который хромая занял место на скамейке запасных киевской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL. в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0).

После этого "бело-синие" в УПЛ добыли историческую победу в Киеве.

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