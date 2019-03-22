"Динамо" лишилось еще одного форварда

Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин не смог принять участие в матче молодежной сборной Украины против Македонии из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Русин сыграл в первом матче против "Челси" в 1/8 Лиги Европы, однако ответный матч из-за напряжения мышцы пропустил. Однако украинский форвард вернулся на поле в последнем матче Премьер-лиги Украины против "Олимпика" и даже отметился забитым мячом.

Назарий Русин ФК Динамо Киев

Напомним, что в лазарете киевского "Динамо" уже находятся два форварда. Артем Беседин вернется в строй не раньше средины апреля, а Фран Соль только начал восстановление после операции. Испанский нападающий получил травму в матче чемпионата Украины против "Десны".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отсеял двух футболистов киевского "Динамо" перед стартовым матчем квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии.

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