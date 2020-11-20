"Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчем УПЛ: полный список
Киевское "Динамо" лишилось 15 футболистов перед выездным матчем 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца", который состоится в субботу, 21 ноября.
Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, защитник Томаш Кендзера и нападающий Назарий Русин пополнили лазарет. Другие игроки продолжают восстановление после положительных результатов тестов на коронавирус.
Полностью список футболистов, на которых не сможет рассчитывать главный тренер Мирча Луческу в ближайшем поединке, выглядит следующим образом:
1. Руслан Нещерет (голкипер) – коронавирус;
2. Никита Бурда (защитник) – травма;
3. Владимир Костевич (защитник) – травма;
4. Александр Тымчик (защитник) – травма;
5. Томаш Кендзера (защитник) – травма;
6. Денис Попов (защитник) – коронавирус;
7. Александр Сирота (защитник) – коронавирус;
8. Артем Шабанов (защитник) – коронавирус;
9. Сергей Сидорчук (полузащитник) – коронавирус;
10. Виктор Цыганков (полузащитник) – коронавирус;
11. Миккель Дуэлунд (полузащитник) – коронавирус;
12. Александр Андриевский (полузащитник) – коронавирус;
13. Богдан Леднев (полузащитник) – коронавирус;
14. Жерсон Родригес (нападающий) – коронавирус;
15. Назарий Русин (нападающий) – травма.
Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу прокомментировал слухи о том, что собирается покинуть "Динамо", заявив, что впервые его выставили трусом по отношению к клубу.