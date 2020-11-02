"Динамо" лишилось 12 игроков перед матчем с "Барселоной": полный список
Киевское "Динамо" не сможет задействовать сразу 12 футболистов в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 4 ноября.
Основная часть игроков не сможет принять участие в игре из-за коронавируса. Еще несколько футболистов травмированы, а капитан команды Сергей Сидорчук пропустит поединок из-за удаления в игре с "Ференцварошем".
Полный список потерь "Динамо" выглядит так:
1. Григорий Бущан (вратарь) – коронавирус
2. Денис Бойко (вратарь) – коронавирус
3. Виталий Миколенко (защитник) – коронавирус
4. Александр Караваев (защитник) – коронавирус
5. Александр Тымчик (защитник) – травма
6. Владимир Костевич (защитник) – травма
7. Николай Шапаренко (полузащитник) – коронавирус
8. Сергей Сидорчук (полузащитник) – дисквалификация
9. Денис Гармаш (полузащитник) – коронавирус
10. Миккель Дуэлунд (полузащитник) – коронавирус
11. Георгий Цитаишвили (полузащитник) – коронавирус
12. Тудор Белуце (полузащитник) – коронавирус
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" добыло волевую победу над "Днепро-1" перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".