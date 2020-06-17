"Динамо" легко разобралось с "Минаем" и вышло в финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" оформило выход в финал Кубка Украины, одержав победу в выездном матче над "Минаем" со счетом 2:0.

Исход встречи был решен в первом тайме. Уже на девятой минуте датский легионер киевлян Миккель Дуэлунд открыл счет после стеночки с Александром Караваевым.

На исходе получаса игры в ворота "Миная" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Фран Соль.

Но уже на 39-й минуте Дуэлунд сделал дубль, удвоив преимущество "Динамо".

Во втором тайме "Минай" начал действовать активнее, но это не принесло никаких дивидендов. На 52-й минуте подопечные Алексея Михайличенко сумели отличиться в третий раз, однако после просмотра VAR Екатерина Монзуль отменила гол Беньямина Вербича.

В середине второй половины хозяева провели хорошую фланговую атаку, которая закончилась прострелом и попаданием мяча в руку Караваеву, но арбитр встречи решила не назначать одиннадцатиметровый в ворота "Динамо".

Несмотря на наличие опасных моментов, больше голов зрители поединка не увидели.

"Минай" – "Динамо" 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

"Минай": Попович – Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко – Вагин (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев – Стасюк

"Динамо": Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) – Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) – Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук — Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче "Минай" – "Динамо" вывесили плакат в поддержку копа, задушившего Джорджа Флойда.