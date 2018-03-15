"Динамо" - "Лацио": опубликован обзор матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло (0:2) в ответном матче 1/8 лиги Европы римскому "Лацио" и вылетела из евротурнира. Судьбу встречи решили два гола гостей во втором тайме.

"Обозреватель" предлагает своим читателям видеообзор матча.

"Динамо" Киев Украина – "Лацио" Италия - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 23 Лейва, 0:2 – 83 де Врей.

Динамо Киев – Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Пиварич, Шепелев, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 57), Мораес, Цыганков, Беседин (Мбокани, 70).

Лацио – Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Пароло, Лейва, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 82).

Предупреждения: Луис Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльский (90).

Первый матч – 2:2.

Напомним, что после игры Хацкевич рассказал, чего не хватило "Динамо" для победы над "Лацио".