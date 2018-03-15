Динамо - Лацио: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло дома римскому "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы - 0:2. Поединок на НСК "Олимпийский" проходил в четверг, 15 марта.

"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио.

Напомним, что в первом поединке в Риме "Динамо" вырвало ничью, сыграв с "орлами" со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

Арбитр: Хиль Мансано (Испания)

"Динамо" - "Лацио" - 0:2

Голы: Лукас, 23, де Врей, 83

(первая игра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелев, 9.Морозюк (К), 11.Мораес, 15.Цыганков, 23.Пиварич, 26.Бурда, 29.Буяльский, 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера.

Запасные: 72.Рудько, 25.Гонсалес, 30.Шабанов, 34.Хачериди, 40.Шапаренко, 46.Алибеков, 70.Мбокани.

"Лацио": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрик, 6.Лукас, 10.Фелипе Андерсон, 16.Пароло, 17.Иммобиле, 18.Альберто, 19.Лулич (К), 26.Раду, 27.Луис Фелипе.

Запасные: 23.Герриери, 5.Лукаку, 7.Нани, 15.Баштуш, 20.Кайседо, 77.Марушич, 96.Мурджа.

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