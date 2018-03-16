Необъяснимый поступок Хачериди: загадка вылета "Динамо" из Лиги Европы

Киевское "Динамо" уступило римскому "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из турнира. На НСК "Олимпийский" при фантастической поддержке болельщиков подопечные Александра Хацкевича фактически без шансов уступили – 0:2.

Чтобы посмотреть видео голов и обзор матча, проскролльте ниже.

Даже исходя из того, что класс итальянских "орлов" выше, хозяева поля откровенно разочаровали. Лишь Виктор Цыганков пытался действительно придумывать что-то нестандартное. Остальные потерялись на поле, а оборона "Динамо" в этом поединке ужасала своей дырявостью.

"Обозреватель" подводит итоги выступления киевской команды в Лиге Европы.

ЗАГАДКИ ОТ ХАЦКЕВИЧА

Наставник "Динамо" прилично удивил стартовым составом на игру. И дело даже не в том, что на скамейке остался Хачериди. Это уже привычная картина для последних матчей. Совсем иное – это выход двух форвардов. В паре с Артемом Бесединым с первых минут вышел Жуниор Мораес.

Чем руководствовался наставник "бело-синих", пока что неизвестно. Однако стоит сказать, что задумка Хацкевича не сыграла. Во-первых, оба нападающих не выглядели единой связкой. Во-вторых, их партнеры совершенно не знали, что делать при данном тактическом построении.

Да, Беседин старался, цеплялся за мячи, но делал Артем это ближе к центру поля, чем к чужой штрафной. Впрочем, Мораес, а затем и Мбокани, себя практически не проявили даже в этом.

ПРОХОДНОЙ ДВОР В ЗАЩИТЕ

То, что "Динамо" проиграло всего 0:2 – большое чудо. Только выходов один на один у гостей было с добрых полдесятка. Оборона киевлян напоминала автодром, по которому то и дело со свистом проносились игроки "Лацио". Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Луис Альберто раз за разом оказывались напротив Дениса Бойко.

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СМОТРИТЕ ВИДЕО ГОЛОВ В МАТЧЕ ДИНАМО – ЛАЦИО

Александр Хацкевич продолжает воспитывать Евгения Хачериди, посадив его снова в запас. Четверка Кендзера – Бурда – Кадар – Пиварич откровенно не впечатлила. К тому же, проседала опорная зона, за чем с грустью наблюдал Денис Гармаш, который сорвался на арбитре в римском матче.

ЧТО С ХАЧЕРИДИ?

Ситуация с Евгением, который, похоже, не желает продолжать свои выступления в киевском "Динамо", не ограничились лишь тем, что он остался в запасе на игру. В конце первого тайма случился эпизод, заставивший просто оторопеть всех фанатов столичной команды и экспертов.

Буквально перед самым перерывом травму получил центрбек "Динамо" Томаш Кадар. Повреждение задней поверхности бедра у венгра заставило тренерский штаб хозяев делать замену. В этот момент произошло что-то несуразное: сначала готовиться к выходу на поле начал Хачериди, однако затем ситуация резко изменилась и у кромки появился Шабанов.

На пресс-конференции Александр Хацкевич очень пространно объяснил этот эпизод: "Изначально должен был выйти Хачериди, но Женя сказал, что левого центрального защитника он сыграть не сможет". И такие вещи творятся в серьезном европейском клубе.

"ДИНАМО" – НА УРОВНЕ

В целом, вылет от "Лацио" – результат закономерный. Киевляне по своему классу и уровню индивидуального мастерства значительно уступают итальянскому клубу. Ничья в Риме не должна вводить в заблуждение: "орлы" играли и не основным составом, и с очень глубоким запасом сил.

СМОТРИТЕ ОБЗОР МАТЧА ДИНАМО – ЛАЦИО

Но выход в 1/8 финала можно считать успехом для нынешнего "Динамо". Да, "бело-синие" споткнулись на первом же серьезном сопернике, но из настолько слабого чемпионата Украины оказаться на таком уровне, дорогого стоит. Текущий сезон Лиги Европы открыл для нас Шапаренко, Шепелев, да и Беседина можно записать в эту компанию. Киевлянам не стоит посыпать голову пеплом, а работать дальше.

"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио, с которой можно ознакомиться ниже.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО - ЛАЦИО

Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

Арбитр: Хиль Мансано (Испания)

"Динамо" - "Лацио" - 0:2

Голы: Лукас, 23, де Врей, 83

(первая игра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелев, 9.Морозюк (К), 11.Мораес, 15.Цыганков, 23.Пиварич, 26.Бурда, 29.Буяльский, 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера.

Запасные: 72.Рудько, 25.Гонсалес, 30.Шабанов, 34.Хачериди, 40.Шапаренко, 46.Алибеков, 70.Мбокани.

"Лацио": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрик, 6.Лукас, 10.Фелипе Андерсон, 16.Пароло, 17.Иммобиле, 18.Альберто, 19.Лулич (К), 26.Раду, 27.Луис Фелипе.

Запасные: 23.Герриери, 5.Лукаку, 7.Нани, 15.Баштуш, 20.Кайседо, 77.Марушич, 96.Мурджа.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ДИНАМО - ЛАЦИО

Все желающие, кто не имеет возможности попасть на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "Динамо" с "Лацио" покажет телеканал "Украина".

Кроме того, матч "бело-синих" против римских "орлов" можно посмотреть на канале "Футбол 1", где зрителей традиционно ждет студия с экспертами и послематчевыми комментариями.

Также трансляцию с "Олимпийского" организует российский канал "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ НА МАТЧ ДИНАМО - ЛАЦИО

По мнению букмекеров, команда Александра Хацкевича является аутсайдером в предстоящей встрече.

Коэффициент на победу "Динамо" составляет 3.50, тогда как котировки на выигрыш итальянского клуба равны 2.07. Ничья в Киеве оценивается показателем 3.55.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Главным арбитром встречи на "Олимпийском" УЕФА назначил испанца Хиля Мансано.

Ассистентами главного судьи будут его соотечественники Анхель Родригес и Диего Севилья. Дополнительные помощники — Дель Серро Гранде и де Бургос Бенгоэчеа. Четвертый рефери — Роберто дель Паломар. Все судьи из Испании.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо" :

"Мы должны сыграть за честь клуба, за Киев, каждый футболист должен сражаться за свое имя, за поддержку болельщиков. Я всегда уважал Индзаги как футболиста, хотя нам не приходилось играть друг против друга. Уважаю его сейчас как тренера. Нам обоим и нашим футболистам нужно будет доставать из себя все, что есть, мастерство, характер. Мы уделим особое внимание обороне, но при поддержке болельщиков будем искать счастье у чужих ворот".

Симоне Индзаги, главный тренер "Лацио" :

"Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до этой стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы – очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди… это неважно".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Шепелев, Шапаренко, Морозюк, Буяльский, Цыганков, Мораес

"Лацио": Стракоша, де Врей, Лукаку, Лукас, Баста, Фелипе Андерсон, Уоллас, Иммобиле, Милинкович-Савич, Раду, Мурджа

Напомним, что "Динамо" вырвало ничью у "Лацио", сыграв в Риме 2:2.