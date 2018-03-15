"Динамо" - "Лацио": Блохин дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" не является фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги Европы перед ответным матчем с римским "Лацио". Такое мнение выразил бывший тренер "бело-синих" Олег Блохин.

"Все говорили, что "Динамо" показывает слабую игру и вряд ли что-то сможет противопоставить римской команде. Вопреки этому мнению, на выезде киевляне сумели показать качественный и результативный футбол. Игра показала, что "Динамо" способно бороться с этим соперником. Результат первого поединка оставляет нашей команде хорошие шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы. Но, он не дает право считаться фаворитами. "Лацио" – сильная и опытная команда, в ответной встрече "Динамо" нужно сыграть не хуже, а может и еще сильней, чем в Риме", - цитирует Блохина "Террикон".

Олег Владимирович отметил, что динамовцам необходимо компактно сыграть в обороне.

"После ничьей в первом матче 2:2 я оцениваю шансы команд на общий успех, как равные. Никому не отдаю предпочтения. Вся борьба еще впереди. Хотя, незначительное преимущество возможно и есть у "Динамо". Наша команда играет дома и, исходя из результата первого матча, у нее нет необходимости большими силами идти вперед. Можно плотно и компактно сыграть в обороне. У "Лацио" больше поводов для риска. Нужно этим воспользоваться", - резюмировал Блохин.

Напомним, "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио. Начало встречи 15 марта в 20:00.