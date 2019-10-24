"Динамо" ушло от поражения в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с датским "Копенгагеном". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Начало получилось шокирующим для подопечных Алексея Михайличенко. Уже на 2-й минуте несколько ошибок в центре поля и обороне - в частности, капитана Сидорчука и вратаря Бущана - позволили гостям провести результативную атаку. Мощный удар Сотериу под перекладину с линии вратарской сделал счет 1:0.

Пропустив быстрый гол, "Динамо" сразу бросилось отыгрываться и даже создало несколько хороших моментов. Но при этом в действиях хозяев было много сумбура, они в спешке допускали приличное количество брака и теряли мячи в опасных зонах.

В середине тайма "Копенгагену" удались две острейшие атаки, где лишь мастерство Бущана спасло команду от верного гола.

Динамо - Копенгаген politiken.dk

Во второй половине тайма Вербич сместился на левый фланг, а Де Пена играл на позиции "десятки".

"Динамо" попыталось усилить давление, но создать перелом в игре нашим соотечественникам мешали ошибки при передачах. На поле было много силового футбола, навесов, забросов, борьбы за подбор. В такой игре комфортнее себя ощущали датчане, очень компактно и плотно работая в обороне, без проблем разрушая нападение украинцев.

Динамо - Копенгаген politiken.dk

В перерыве наставник "бело-синих" нашел нужные слова и команда в первой же атаке сравняла счет. На 53-й минуте отличный навес Цыганкова со штрафного головой замкнул Шабанов.

Забитый гол окрылил украинских футболистов и они за несколько минут организовали несколько острых выпадов, но добиться успеха не смогли.

Ближе к концовке игра успокоилась. Обе команды старались в первую очередь избежать ошибки, делая акцент на длинных передачах. На поле было много борьбы за мяч и подборов и мало ударов в створ ворот.

Свою следующую встречу в Лиге Европы "Динамо" проведет 7 ноября снова с "Копенгагеном", но уже на выезде.

"Динамо" Украина – "Копенгаген" Дания 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 2 Сотериу, 1:1 – 53 Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

Копенгаген – Юнссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер (Томсен, 75), Стаге, Фальк (Варела, 87), Сотериу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждения: Сидорчук (22), Вербич (46), Стаге (51), Кендзера (55), Бартолец (59), Беседин (68).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), а во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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