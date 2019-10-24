Динамо - Копенгаген: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" на экваторе группового турнира Лиги Европы принимает главного конкурента за 1-е место в группе - "Копенгаген", с которым домашнюю встречу проведет 24 октября в Киеве.

Хотя к первой очной встрече с датчанами украинцы уже могли единолично возглавить группу, если бы не потеря очков в игре с "Лугано" (0:0). Теперь же команде Алексея Михайличенко в Киеве лучше только побеждать "Копенгаген", чтобы смело рассчитывать на 1-е место и уверенно пройти групповой этап. Но не помешают ли этому существенные потери в тылу, после травм основных защитника Никиты Бурды и вратаря Дениса Бойко?

"Динамо" Киев накануне матча с "Копенгагеном" в рамках УПЛ обыграло "Александрию" facebook.com/fcdynamoua

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген", который стартует на киевском НСК "Олимпийский" 24 октября в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Киев. НСК "Олимпийский". 22:00

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция)

"Динамо" Киев (Украина) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Для тех, кто не пойдет на стадион, прямую трансляцию матча предлагает посмотреть в своем эфире ТК "Футбол 2". Также матч в своей эфирной сетке запланировал российский телеканал "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Европейские букмекерские конторы в данном случае фаворитом выделяют "Динамо", оценивая его победу в 1.91. Ничья расценивается цифрами в 3.2, а вот на "Копенгаген" показатели равняются аж до 4.5.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

На игре в Киеве будет работать бригада рефери из Турции во главе с Халилолм Мелером. Помогать на линиях ему будут Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан, четвертым арбитром выступит Арда Кардешлер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

"Копенгаген" в первую очередь физически хорошо готов и дисциплинирован. По подбору игроков очень ровная команда и предпочитает коллективный футбол. Чтобы победить, нам надо не только перебегать, но и переиграть датчан".

"Нужно просто рассматривать важность каждой игры. Поэтому не надо разбивать турнир на отрезки. Будем играть и в Лиге Европы, и в Кубке Украины с полной ответственностью - все матчи важнейшие, и надо идти от игр к игре".

Алексей Михайличенко facebook.com/fcdynamoua

Столе Сольбаккен, главный тренер "Копенгагена"

"Динамо" - лучшая команда в группе. Домашний матч делает киевлян фаворитами, что является для нас большой проблемой. В свое время мы играли на этом стадионе против "Днепра" - здесь очень теплая атмосфера, всегда приятно играть".

"Мы знаем сильные стороны "Динамо", и для достижения результата от нас потребуется дисциплина и кропотливая работа, которую мы проделывали в первых двух турах Лиги Европы".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Шепелев, Вербич - Соль

"Копенгаген" (4-4-2): Йонсон - Варела, Нельсон, Бьелланд, Бенгстон - Йенсен, Стейдж, Зека, Фишер - Михаэль Сантос, Сотериу

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