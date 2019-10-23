Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" считается явным фаворитом букмекеров в противостоянии с датским "Копенгагеном" в третьем туре группового турнира Лиги Европы.

ГДЕ ИГРАЮТ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Поединок состоится на главной арене Украины НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг, 24 октября.

ВРЕМЯ МАТЧА ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген. Начало игры – в 22:00.

ФК "Динамо"

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,87. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех датчан достигают уровня 4,60. При этом аналитики уверены, что игра не порадует зрителей высокой результативностью. На то, что на "Олимпийском" будет забито не более трех голов, можно поставить с коэффициентом 1,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Копенгагеном".

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