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24 октября • обновлено в 23:17
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"Динамо" - "Копенгаген": онлайн видео голов Лиги Европы

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Киевское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы играет с датским "Копенгагеном". Поединок проходит на НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Динамо Украина – Копенгаген Дания 0:1 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 2 Сотериу.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена, Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

Копенгаген – Юнссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер, Стаге, Фальк, Сотериу, Сантос.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), а во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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Темы
Лига Европы Динамо – Копенгаген
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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