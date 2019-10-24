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25 октября • обновлено в 00:49
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"Динамо" - "Копенгаген": видеообзор матча Лиги Европы

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Вице-чемпионы Украины киевское "Динамо" не смогло обыграть дома датский "Копенгаген". Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

Команды отметились забитыми голами в начале каждого из таймов. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обзор этой игры.

"Динамо" Украина – "Копенгаген" Дания 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 2 Сотериу, 1:1 – 53 Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

Копенгаген – Юнссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер (Томсен, 75), Стаге, Фальк (Варела, 87), Сотериу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждения: Сидорчук (22), Вербич (46), Стаге (51), Кендзера (55), Бартолец (59), Беседин (68).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), а во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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Тема
Динамо – Копенгаген
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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