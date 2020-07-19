"Динамо" стало вице-чемпионом Украины и сыграет в отборе Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в заключительном, 32-м туре чемпионата УПЛ со счетом 0:2 сенсационно проиграло "Колосу" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области .

Несмотря на этот результат, столичная команда смогла занять итоговое второе место в чемпионате Украины по футболу в Премьер-лиге и квалифицироваться в отборочный турнир Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Основной конкурент в битве за "серебро" луганская "Заря" не смогла обыграть черниговскую "Десну" (1:1).

В первые 15 минут киевляне доминировали и имели хорошие шансы забить. К середине тайма игроки "Колоса" начали играть агрессивнее и более разнообразно в атаке, раз за разом напрягая Бущана.

Колос - Динамо. Статистика после первого тайма Кадр из трансляции

Вторая 45-минутка мог начинаться с гола "Динамо". Русин получил мяч в штрафной, накрутил соперников и убийственно пробил в дальний угол, но Волынец каким-то чудом смог переправить мяч в штангу.

Команда из Киева ушла всем составом в нападение и поплатилась за это. На 54-й минуте Цыганков обрезался, позволив Морозко сделать точный навес на Лысенко. Владимир ударом головой открыл счет - 1:0.

А на 70-й минуте хозяева заработали пенальти. Шапаренко сбил Вильхьяльмссона и сам пострадавший точно реализовал 11-метровый.

Как сообщал OBOZREVATEL, тур назад "Динамо" добыло ключевую победу над основным конкурентом в битве за "серебро" – луганской "Зарей". Встреча в Киеве завершилась со счетом 3:1, при том, что хозяева пропустили гол уже на 2-й минуте.