"Динамо" – "Колос": смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ
Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в 27-туре Премьер-лиге примет на поле НСК "Олимпийский" "Колос" из Коваливки.
Поединок в столице страны пройдет в понедельник, 22 июня. Время начала – 19:30. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Колос.
Киевляне в нынешнем сезоне дважды переиграли новичка УПЛ – 4:0 и 2:0. При этом "Колос" проиграл шесть последних матчей первенства, а безголевая серия подопечных Руслана Костышина насчитывает уже 280 минут.
Хозяевам поля необходима в игре только победа. "Динамо" ведет борьбу с луганской "Зарей" за второе место, а после победы над "Десной" луганчане сравнялись с "бело-синими" по набранным очкам.
Премьер-лига Украины. 27-й тур
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский
"Динамок (Киев) – "Колос" (Коваливка) – 0:0
Как сообщал OBOZREVATEL, став в 13-й раз чемпионом Украины, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству национальных трофеев.