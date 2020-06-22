"Динамо" – "Колос": смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Александр Чеканов Футбол 18:17, 22.06.2020

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в 27-туре Премьер-лиге примет на поле НСК "Олимпийский" "Колос" из Коваливки.

Поединок в столице страны пройдет в понедельник, 22 июня. Время начала – 19:30. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Колос.

Киевляне в нынешнем сезоне дважды переиграли новичка УПЛ – 4:0 и 2:0. При этом "Колос" проиграл шесть последних матчей первенства, а безголевая серия подопечных Руслана Костышина насчитывает уже 280 минут.

Хозяевам поля необходима в игре только победа. "Динамо" ведет борьбу с луганской "Зарей" за второе место, а после победы над "Десной" луганчане сравнялись с "бело-синими" по набранным очкам.

Премьер-лига Украины. 27-й тур

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

"Динамок (Киев) – "Колос" (Коваливка) – 0:0

Как сообщал OBOZREVATEL, став в 13-й раз чемпионом Украины, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству национальных трофеев.

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